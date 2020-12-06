اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر عددا من القرارات لمواجهة كورونا

2020/12/06 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عددا من القرارات في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأقرت اللجنة في بيان، التوصيات الخاصة بعقود اللقاحات، الى جانب منح وزير الصحة صلاحية المناقلة بين أبواب موازنة الوزارة ودوائر الصحة بشأن اللقاحات، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة الخاصة بدوام المدارس والكليات، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة، الى جانب التزام المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها في محافظاتهم، للحد من انتشار الفيروس.

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