الصحة تحذر من مخاطر عودة ارتفاع إصابات كورونا في عموم العراق

2020/12/06 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة والبيئة من خطر عودة الاصابات الى الارتفاع وازدياد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن هنالك عدة اسباب تمثل خطورة الفيروس، أولها لا توجد دلائل علمية تؤكد أن الاصابة بكورونا تمنح مناعة طويلة الأمد، وثانيها فتح كل المرافق الحيوية تقريبا واخيرا بدء العام الدراسي الجديد، أما الثالث فيكمن في ارتفاع الاصابات والوفيات ارتفعت بشكل خطير في معظم دول العالم تزامنا مع انخفاض درجة الحرارة ودخول فصل الشتاء.

وأضافت أن السبب الرابع والأخير هو عدم التزام اغلب المواطنين بالإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

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