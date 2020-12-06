الاعلام الأمني ينفي ما أشيع حول دفن67 جثة مجهولة الهوية في بغداد

2020/12/06 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

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نفت خلية الاعلام الأمني، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول دفن عدد من الجثث مجهولة الهوية في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ان الانباء المنقولة عن مصدر طبي والمتعلقة بدفن سبع وستين جثة من قبل دائرة الطب العدلي، بعد اجراء فحص الدي ان أي عليها غير صحيحة ولا أساس لها على أرض الواقع، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات او الاعتماد على مصادر غير موثوقة.

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