العراق يصدر لأول مرة ثلاثة أنواع من النفط ويعتمد سعر 42 دولارا للموازنة

2020/12/06 | 12:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، أن العراق سيقوم لأول مرة بتصدير ثلاثة انواع من النفط، فيما أشار إلى أنه سيتم اعتماد سعر 42 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل.وقال عبد الجبار خلال مؤتمر النفط والغاز وتابعته /المعلومة/، إن “أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها ٤٩ دولاراً للبرميل الواحد”، مبينا أن “سياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره”.وأضاف أن “تداخل الصلاحيات يعرقل اطلاق جولة التراخيص الخامسة”.وكشف عبد الجبار أن “ العراق لأول مرة سيقوم بتصدير ثلاثة انواع من النفط”، مؤكدا “اعتماد سعر 42 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل”.



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