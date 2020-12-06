انطلاق الانتخابات التشريعية في فنزويلا

2020/12/06 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يصوت الناخبون في فنزويلا، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في اقتراع دعت المعارضة إلى مقاطعته ما سيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.و20,7 مليون ناخب مدعوون إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي.



ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.وقال الرئيس نيكولاس مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة: إنه “إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت”.لذلك الحزب التشافي الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) ببذل كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعدا “تاريخيا” ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 بالمئة.وتعليقا على ذلك رأى فيليكس سيخاس، مدير معهد دلفوس أن التيار التشافي “لديه سقف انتخابي يبلغ نحو 5,5 ملايين ناخب وهمه هو معرفة كيفية جذبهم إلى مراكز الاقتراع”.ودعا زعيم الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا خورخي رودريغيز الذي عقد تجمعات على الرغم من انتشار وباء كوفيد-19 وتحدث عن مشاريع قوانين يضعها المواطنون الذين “يدافعون عن العائلة الفنزويلية”، الناشطين إلى التعبئة “بالملايين” الأحد “ليقولوا أوقفوا لعقوبات وأوقفوا الحصار واحترموا فنزويلا”.وشكلت العقوبات الأمريكية التي تشمل حظرا نفطيا مطبقا منذ نيسان/أبريل 2019 محور خطاب التيار التشافي.



وذكر معهد “داتانالايزس” أن 71 بالمئة من الفنزويليين يرفضون هذه العقوبات.



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