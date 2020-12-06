الاستخبارات تطيح بـ’آمر في مكتب المجاهدين’

2020/12/06 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت وكالة الاستخبارات، الأحد، من يعرف بـ"آمر في مكتب شؤون المجاهدين" بداعش في محافظة نينوى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة مه، (6 كانون الأول 2020)، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابية والذي عمل أحد آمري مكتب شؤون المجاهدين بما يسمى قاطع نينوى ضمن عصابات داعش".

وتابع، "وتم تدوين اقواله بالاعتراف وايداعة التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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