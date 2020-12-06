قتل خمسة ارهابيين بضربة جوية للتحالف في يثرب

2020/12/06 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني ، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، أسفرت عن قتل ٥ ارهابيين وتدمير وكرهم.

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