2020/12/06 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة نيويورك تايمز كيف يقضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أيامه الأخيرة في البيت قبل انتهاء ولايته في 20 يناير القادم، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف يقضي ترامب أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف يقضي ترامب أيامه الأخيرة في البيت الأبيض؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).