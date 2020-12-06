الكشف عن مصير ميمي من اللعب امام فريقه السابق

2020/12/06 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..حسمت ادارة نادي الدحيل القطري، مصير مشاركة لاعبه السابق مهند علي “ميمي” من اللعب ضدهم في المباراة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من ميمي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “إدارة الدحيل لن تمنع مهند علي (لاعبها المعار)، من اللعب ضدهم، يوم الثلاثاء القادم، في دوري نجوم قطر”.

واوضح ان “منع اللاعب المعار من المشاركة أمام ناديه الأصلي نظام معمول به في الدوريات الكبرى، لكن الدحيل لن يمانع من مشاركة لاعبه السابق”.

يذكر ان ميمي انتقل من صفوف الدحيل الى بورتيمونينسي البرتغالي قبل ان يعود الى قطر من بوابه فريقه الحالي السيلية.



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