بتهمة الاستخفاف بالخميني والثورة…التحقيق مع أحد مساعدي روحاني

2020/12/06 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الإيراني عن مثول أحد مساعدي الرئيس حسن روحاني امام القضاء الإداري.

وأوضحت وسائل الاعلام ان عيسى كلانتري وهو أحد مساعدي روحاني ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة، استدعي للتحقيق بتهمة الاستخفاف بالثورة الإسلامية، على خلفية نشره مقطع فيديو وصف فيه مؤسس النظام الإيراني الخميني بأنه ابن وصنيعة للولايات المتحدة، مبينة ان كلانتري قام بعد ذلك بنشر اعتذار اعتبرته السلطات غير كاف، وهو ما أدى الى اخضاعه للتحقيق والافراج عنه لاحقا بكفالة مالية.

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