وثيقة .. رئاسة الوزراء تجري تغييرين بالمناصب في أمانة بغداد

2020/12/06 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة في مجلس الوزراء اجراء تغييرين إداريين في أمانة بغداد.

وأشار أمر ديواني أصدرته الأمانة العامة، بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أشار الى إنهاء تكليف كريم عزيز خضر من مهام وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية، وتكليف عمار موسى كاظم بديلا عنه، إضافة الى تكليف صبار المساري بمهام وكيل أمانة بغداد للشؤون الإدارية.

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