الكشف عن سعر البرميل المعتمد في موازنة 2021.. والعراق يستعد لأول مرة لتصدير 3 انواع من النفط

2020/12/06 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، أن العراق سيقوم لأول مرة بتصدير ثلاثة انواع من النفط، فيما أشار إلى أنه سيتم اعتماد سعر 42 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر النفط والغاز إن “أسعار النفط بدأت تتعافى بعد بلوغها ٤٩ دولاراً للبرميل الواحد”، مبينا أن “سياسة الدولة تتجه لدعم قطاع الغاز واستثماره”.

وأضاف أن “تداخل الصلاحيات يعرقل اطلاق جولة التراخيص الخامسة”.

وكشف عبد الجبار أن “ العراق لأول مرة سيقوم بتصدير ثلاثة انواع من النفط”، مؤكدا “اعتماد سعر 42 دولاراً للبرميل في موازنة العام المقبل”.

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