2020/12/06 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 ساعات

حرير مختطفة والقاء القبض على العصابة وبحوزتها كغم ونصف من الكرستال

منذ 21 ساعة

البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات

منذ 3 أيام

جسم غامض يدور حول الأرض و “ناسا” تفك اللغز

منذ 7 أيام

3 أعراض جديدة لكورونا

منذ 7 أيام

هل يمكن للروبوتات أن تتفوق على الإنسان؟

منذ أسبوع واحد

ائتلاف العبادي: نرفض الصدامات وإراقة الدماء

منذ أسبوع واحد

مع انطلاق العام الجديد..



تتوعد المدارس المخالفة للتعليمات

منذ أسبوع واحد

احتجاجات متوقعة خلال مؤتمر لحزب البديل من أجل ألمانيا

منذ أسبوع واحد

الكشف عن موعد إطلاق عملة “فيسبوك” المشفرة

منذ أسبوع واحد

منافس قوي لهواتف هواوي يظهر في الأسواق قريبا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خمسة إرهابيين بضربة جوية في ناحية يثرب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل خمسة إرهابيين بضربة جوية في ناحية يثرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).