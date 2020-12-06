العراق.. ممنوع وجود أي قوة مسلحة في سنجار

2020/12/06 | 12:34 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عمليات غرب نينوى في العراق، اليوم الأحد، عدم السماح بتواجد أي قوة مسلحة في سنجار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وقال قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، إنه "بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حاليا من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط".

وأكد "عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، بالتواجد أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء".

إلى ذلك، أكدت محافظة نينوى، أن الحكومة جادة بتثبيت الاستقرار والأمن في سنجار لتبدأ عمليات إعادة الخدمات والإعمار، موضحة أن موازنة 2021 تضمنت إعمار الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

ضربتان ضد داعش

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن طيران التحالف الدولي شن ضربتين جويتين جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين ودمر مضافتين لداعش.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الجيش العراقي، أن الضربتين جاءتا بأمر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية عراقية.

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