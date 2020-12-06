لأول مرة منذ تفشي كورونا.. روسيا تسجل أكثر من 29 ألف إصابة في يوم واحد

2020/12/06 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاحد (6 كانون الاول 2020)، لأول مرة أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية منذ تفشي الوباء في البلاد.

وقالت السلطات في موقفها الوبائي اليومي، إنه "تم رصد 29039 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و460770 إصابة".

وأضافت: "تم تسجيل 457 حالة وفاة في غضون الساعات الماضية، ليرتفع مجمل الوفيات الى 43141 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، يوم أمس، انطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي بلقاح "سبوتنيك V" في موسكو.

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