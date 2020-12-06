مقتل 5 عناصر من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في سامراء

2020/12/06 | 12:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (06 كانون الأول 2020)، قتل 5 من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية في قاطع عمليات سامراء.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طيران التحالف الدولي، نفذ ضربة جوية في أحد البساتين بمنطقة تل الذهب في ناحية يثرب ضمن قاطع عمليات سامراء، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني".وأضاف البيان، أن الضربة الجوية "أسفرت عن قتل 5 إرهابيين وتدمير وكرهم".

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