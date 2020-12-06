رحلات داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية غدا الاثنين

2020/12/06 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الاثنين السابع من كانون الاول .وستكون الرحلات الداخلية الى البصرة واربيل والسليمانية والنجف ، و الخارجية الى دبي وبيروت والقاهرة وعمان واسطنبول وانقرة وطهران ومشهد ودلهي./انتهى3

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