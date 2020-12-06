موظفو عقود الكهرباء في ميسان يعتصمون مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم

2020/12/06 | 12:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعتصم العشرات من موظفي عقود الكهرباء في محافظة ميسان ، اليوم الاحد، امام مديرية توزيع الكهرباء .وقام المعتصمون بنصب سرادق اعتصامهم لحين صرف رواتبهم ومستحقاتهم ./انتهى

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