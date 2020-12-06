الامن الوطن بالبصرة يحرر مختطفة ويلقي القبض على خاطفيها

2020/12/06 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف جهاز الأمن الوطني في البصرة، عن قيامه بتحرير مختطفة والقاء القبض على العصابة التي خطفتها وبحوزتهم كمية من المخدرات.

وأوضح الجهاز في بيان، ان قوة منه تمكنت من تحرير مختطفة منذ اربعة أشهر والقاء القبض على العصابة المؤلفة من ثلاثة افراد، مطلوبين بعدد من القضايا وصادرة بحقهم مذكرات قضائية، بتهم الخطف والتسليب وتجارة المخدرات، مشيرا الى ضبط كيلوغرام ونصف من مادة الكريستال المخدرة كانت بحوزتهم، إضافة الى بنادق ومسدسات واعتدة ورمانات ونواظير ليلية وآلات جارحة، وهواتف مسروقة وادوات تستخدم في تعاطي المخدرات.

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