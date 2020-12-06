2020/12/06 | 12:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق أكمل 80 بالمئة من التزاماته

الترا عراق - فريق التحرير

أكدت وزارة الكهرباء، الأحد، بد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع الألادن من قبل شركة "جنرال إليكتريك".

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح، 6 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "العراق وقع اتفاقية الربط المشترك مع الجانب الأردني بمدة إنجاز تبلغ 26 شهرًا، وتنفذه شركة جنرال إليكتريك الأمريكية".

اقرأ/ي أيضًا: العراق يوقع اتفاقية ربط مع الأردن: كهرباء مجانية وقد نحصل على أموال

وأضاف، أن "المشروع يعتمد على تبادل الطاقة بين الجانبين بإقامة خط (رويشة - قائم)، ونصب محطة القائم التحويلية (400 كي فـي)، إذ سيتم تزويد العراق كمرحلة أولى بـ 150 ميغاواط، وصولاً إلى 960 ميغا واط"، مبينًا أن "المشروع يمثل اللبنة الأولى لمشروع الربط الثلاثي العراقي الأردني المصري، ويؤهل للربط الثماني، وهناك خطة لأن يكون المشروع بواقع خطين لتبادل الطاقة".

وأكد المتحدث، أنّ "العراق أكمل حاليًا 80 بالمئة من التزاماته بمشروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي، وفـق الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الطرفين"، موضحًا أن "العراق أنجز خط فاو- أبو فلوس 1، وكذلك 60 بالمئة من خط فاو- أبو فلوس 2، الذي تعهد محافظ البصرة بإنجازه بالكامل من عائدات المحافظة المالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن تطورات مشاريع الربط: "جنرال إلكتريك" ستبدأ أولى الخطوات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن تطورات مشاريع الربط: "جنرال إلكتريك" ستبدأ أولى الخطوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).