الصدر لأنصاره: نريد إزاحة الفاسدين عبر صناديق الاقتراع بطريقة ديمقراطية وسلمية

2020/12/06 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الأخير شدد على العمل الانتخابي المبكر للتيار

وقال العراقي في بيان، إن الصدر يسعى لخلق أجواء ديمقراطية وسياسية قد تبعد الجميع عن الصراعات، داعيا شباب العراق للتحول الى المنافسة الاخلاقية الشريفة من خلال صناديق الاقتراع لإزاحة الفاسدين عن السلطة بطريقة ديمقراطية وسلمية وحضارية تعكس صورة ايجابية عن العراق وشعبه.

وحث أنصاره على الاستعداد للعملية الانتخابية، لتحقيق الإصلاح بعيدا عن أعمال العنف التي قد تؤدي بالبلاد الى الويلات.

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