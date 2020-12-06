تطعيم الملكة اليزابيث بلقاح “فايزر”

2020/12/06 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل اعلام بريطانية، ان الملكة اليزابيث ستتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا في وقت قريب.

وذكرت صحيفة ميل أون ساندي ان الملكة وزوجها الأمير فيليب سيتلقيان لقاح فايزر وبايونتيك المضاد لكورونا بشكل علني، بعد ان تم استحصال السلطات الصحية، على الرغم من كونهما الأكبر سنا في العائلة المالكة، في إجراء يهدف الى حث المواطنين في بريطانيا على تلقي اللقاح الذي سيبدأ استخدامه الفعلي في البلاد يوم الثلاثاء المقبل.

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