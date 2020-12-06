العراق يحتل المرتبة الخامسة عربيا بإحتياطي الذهب

2020/12/06 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

احتل العراق المرتبة الخامسة عربيا والـ 38 عالميا بإحتياطي الذهب، بعد ظهور بيانات تؤكد امتلاكه 96.3 طن من المعدن النفيس بحسب احصاء مجلس الذهب العالمي.

وذكر المجلس في تقريره الشهري، أن الذهب يلعب دورا مهما في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، إذ يمتلكون كميات كبيرة من الذهب.

وأفاد التقرير بأن البنوك المركزية بعد شهرين متتاليين من المبيعات الصافية للمعدن النفيس استأنفت عمليات الشراء في تشرين الثاني الماضي.

وبلغ إجمالي احتياطيات البنوك المركزية حول العالم نحو 35.171 ألف طن، حسب تقرير شهر كانون الاول لمجلس الذهب العالمي.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية تصدرها القائمة بحيازة 8133.5 طن من الذهب، ثم ألمانيا 3362.4 طن، ثم يأتي صندوق النقد الدولي بحيازة 2814 طنا من الذهب.

فيما جاءت إيطاليا بالمرتبة الرابعة بنحو 2451.8 طن، تليها فرنسا بحيازة 2436 طنا، ثم روسيا 2298.5 طن.

وحلت الصين بالمرتبة السابعة بحيازة 1984.3 طن وسويسرا 1040 طنا، واليابان 765.2 طن، والهند 670.1 طن.

وعربيا، حلت السعودية بالمرتبة الأولى فيما جاءت الـ17 عالميا بحيازة 323.1 طن، ثم لبنان بالمرتبة الـ20 بنحو 386.8 طن، والجزائر بالمرتبة 26 بحيازة 173.6 طن.

وحلت ليبيا بالمرتبة الـ33 عالميا والرابعة عربيا بحيازة 116.6 طن، والعراق بالمرتبة 38 بحيازة 96.3 طن.

وجاءت مصر بالمرتبة الـ39 عالميا بحيازة 79.9 طن، تلتها الكويت التي حلت بالمرتبة 41 بحيازة 79 طنا.



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