اميركا تحدد 345 مليون دولار لفئة من العراقيين

2020/12/06 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن السفير الامريكي في العراق، ماثيو تولر، أن بلاده قدمت 345 مليون دولار لدعم عودة النازحين العراقيين الى مناطقهم.

وقال تولر في تصريحات صحفية، إن امريكا تواصل اعمالها بدعم العراق في مجال الامن والاقتصاد وحقوق الانسان فضلاً عن المساعدة فيما يتعلق بجائحة كورونا.

واضاف: امريكا قدمت 345 مليون دولار لضمان مواصلة عودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم التي شهدت اعمال ارهابية.

وتابع أن امريكا بحثت مع وزارة الصحة ضمان حصول العراق على لقاحات خاصة بفايروس كورونا، لافتاً الى مواصلة العمل مع وزارة المالية بشان تمويل الحكومة الامريكية للمشاريع الاستثمارية.

وأكد تولر مساعدة بلاده للشركات الامريكية التي تمارس اعمالها التجارية في العراق، كاشفاً عن عزمه للمشاركة في جلسات متابعة اعمال “مجموعة عمل الحوار الاستراتيجي” المتعلقة بخطط الطاقة والامن خلال الشهر المقبل.

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