2020/12/06 | 12:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك الفيلم الوثائقي "الاحذية المفقودة" اخراج رفيق فؤاد يار احمدي وتوماسو آراميني في قسم المنافسة الرئيسية لمهرجان (هاروكيت) في بريطانيا.

وقال مخرج الفيلم رفيق فؤاد يار احمدي لـ PUKmedia، اليوم الاحد، ان فيلم "الاحذية المفقودة" الوثائقي سيشارك في مهرجان سينمائي دولي في بريطانيا.

واضاف، ان المهرجان سينطلق في شهر كانون الاول 2020 في بريطانيا.

وقال احمدي، ان فيلم "الاحذية المفقودة" كان قد حاز على جائزة تقديرية خاصة في مهرجان اثينا السينمائي.

واشار الى انه بسبب فيروس كورونا لم تجرى العديد من المهرجانات او تم تاجيلها، الا ان ذلك لم يكن بداية سيئة لفيلم "الاحذية المفقودة".

يبحث الفيلم في تاريخ الحركة الشيوعية في ايطاليا في اعوام 1960-1970-1980 في ايطاليا حول تجارب ارماندو لانزا العضو السابق لحزب (بريكاد الاحمر) الايطالي الذي كان قد قرر الوقوف في وجه الناتو.

PUKmedia كديانو عليكو

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