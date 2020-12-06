عقار ايراني يثبت فاعليته في معالجة مرضى كورونا

2020/12/06 | 12:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبر مساعد رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية (شمال ايران)، ان عقار “ستوب سيفير” المحلي قد اثبت فاعليته الى جانب بقية العلاجات في معالجة مصابي كورونا.وفيما يتعلق بآخر عملية الحصول على تراخيص لشراب “ستوب سيفير” لعلاج مصابي كورونا، قال مساعد رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية لشؤون الابحاث والتكنولوجيا، مجيد سميعي: تم إعداد هذا المنتج من قبل شركة NIAK التي تعمل في محافظة كلستان.وأوضح أنه تم إجراء إختبارات سريرية على 40 مريضا و 40 شخصا في أحد المراكز الطبية ، مضيفا: شراب “ستوب سيرفير” لم يستخدم لعلاج كورونا وحده، اذ يستخدم مرضى كورونا هذا الشراب إلى جانب أدوية كورونا الشائعة.وتابع مساعد رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية: في الوقت الحالي لا نستطيع أن نقول أن هذا الشراب هو علاج للكورونا بنسبة 100٪ ، هذا الشراب إلى جانب العلاجات الشائعة التي تلقوها المرضى كانت فعالة في تحسين الأعراض.وتابع قائلا: على سبيل المثال، المرضى الذين استخدموا هذا الدواء كانت فترة رقودهم بالمستشفيات أقل من باقي المرضى وانخفضت بعض الأعراض لديهم، لكن إذا كان من المفترض الحصول على نتائج أكثر دقة، فيجب اجراء مزيد من الدراسات على المرضى.



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