تحطم مروحية إسرائيلية في منطقة

2020/12/06 | 12:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد؛ عن تحطم مروحية مدنية وذلك إثر اصطدامها بخط كهرباء في منطقة الجليل الأعلى.

ونقلت وسائل إعلام محلية؛ عن مسؤول إسرائيلي قوله إن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة الكهرباء تحطمت فى الجليل الأعلى صباح الأحد.

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