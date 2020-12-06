الأمانة العامة تتحدث عن إجراءاتها لإنجاح مشروع ’الحكومة الإلكترونية’

2020/12/06 | 17:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، الاحد، ان برنامج "الحكومة الإلكترونية" سيساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية واختزال الوقت، في تداول الوثائق، والقضاء تدريجياً على عملية الفساد والابتزاز.

وذكر المكتب الاعلامي لأمانة مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الاول 2020)، ان "الغزي اكد على أن برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني (الحوكمة الإلكترونية)، من المشاريع المهمة التي وضعتها الحكومة العراقية ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي، وسيسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية في تداول الوثائق، فضلاً عن اختزال الوقت والقضاء تدريجياً على عملية الفساد والابتزاز".

وأضاف خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية، أن "قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعد برنامجاً خاصاً لتدريب وتطوير مهارات الموظفين العاملين على البرنامج في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة من أجل إنجاح المشروع".

وقدم قسم تقنية المعلومات خلال الجلسة، بحسب البيان "عرضاً تفصيلياً لعمل البرنامج، وآليات التعامل مع تداول الوثائق إلكترونياً، إضافة إلى فتح باب النقاشات والاستفسارات حول عمل البرنامج من قبل ممثلي الجهات الرسمية، وإمكانية إضافة التعديلات الخاصة بعمل كل مؤسسة، لضمان ديمومة النشاط الإلكتروني".

ولفت البيان الى ان "الاجتماع حضره نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارات الصحة والمالية والتخطيط والعدل".

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