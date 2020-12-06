2020/12/06 | 17:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

1032 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

توقع المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الاحد، حسم ملف الموازنة في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، كاشفا عن درجات وظيفية في حال إقرارها.

جاء ذلك في تصريح لناظم لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (6 كانون الاول 2020)، أكد فيه أن "هناك عملا حثيثا من وزارة المالية لاكمال نص موازنة العام المقبل ليتم إرساله إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه".

وعبر المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أمله أن يتم حسم ملف الموازنة في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، مبينا أن "هناك درجات وظيفية في حال إقرار الموازنة ومن أولويات الحكومة منحها لمستحقيها".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم يعلن موعد حسم ملف الموازنة ويكشف عن درجات وظيفية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم يعلن موعد حسم ملف الموازنة ويكشف عن درجات وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).