البرلمان العراقي يعتزم تمرير قانون تمويل الانتخابات بمعزل عن موازنة 2021

2020/12/06 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، أن مجلس النواب سيصوت على قانون تمويل الانتخابات بمعزل عن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

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