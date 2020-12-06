غرق سفينة إيرانية محملة بالحديد اثناء توجهها الى ام قصر

2020/12/06 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، عن غرق سفينة إيرانية محملة بالحديد اثناء توجهها الى موانئ ام قصر، فيما اشارت الى ان طاقم السفينة تم انتشالهم بالكامل.

وقال مدير قسم السيطرة و التوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “سفينة إيرانية محملة بالحديد غرقت في قناة خور عبدالله الملاحية لأسباب فنية”، مبيناً ان “موقع الحادث بعيد عن مسار مرور السفن بالقرب من بويا ( 7 ) في القناة الملاحية”.

فيما اكد الكابتن البحري رمزي ايشا ان “السفينة الإيرانية (توران) تعرضت للغرق اثناء محاولة مرورها بأتجاه موانئ ام قصر”، مشيرا الى ان “قناة خور عبدالله الملاحية مفتوحة امام مرور السفن التجارية ولم يؤثر غرق السفينة توران على انسيابية الحركة للسفن القادمة و المغادرة”.

واضاف ايشا، ان “طاقم السفينة تم انتشالهم بالكامل و عددهم ( 6 ) افراد من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق المتواجدين بالقرب من موقع الحادث”.

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