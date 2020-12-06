نفوق العشرات من اسماك القرش الاسترالية لاسباب غامضة

2020/12/06 | 17:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} ظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات من أسماك القرش الميتة، وهي ملقاة على أحد الشواطئ في كوينزلاند بأستراليا.

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