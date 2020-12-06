كردستان تعلن الموقف الوبائي لكورونا.. اجمالي الاصابات يتخطى الـ98 الفاً

2020/12/06 | 17:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اقليم كردستان، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

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