تلقي لقاح كورونا.. شرط قد يصبح ملزماً قبل السفر جواً في عام 2021

2020/12/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تتوقع تقارير إعلامية أن يصبح لقاح كورونا شرطا للسفر جوا، حيث يتطلب دخولك الطائرة الحصول مسبقا على شهادة تفيد بحصولك على اللقاح كنوع من إجراءات السلامة للمسافرين.

شركة "كانتاس" الأسترالية، كانت في مقدمة شركات الطيران التي كشفت إنها تدرس تغيير الشروط وأحكام تذاكر الطيران، حيث ستطلب طلب نسخة من شهادة تلقي اللقاح لكل مسافر بحسب موقع "لونلي بلانيت".

وأشارت الشركة إلى أنها قد تطلب هذا الشرط للمسافرين القادمين إلى أستراليا، أو حتى المغادرين منها.

وفي حال فرضت شركات الطيران هذا الشرط، لا يعرف كيف ستتعامل مع فئة من لا يرغبون بأخذ اللقاح، إضافة إلى احتمالات إصدار شهادات مزورة للمسافرين.

وتشير التقارير إلى أن بعض الحكومات قد تفرض شرط التطعيم، أو قد تجعله سببا لإعفاء المسافر من أنظمة الحجر الإلزامية في الفنادق عند دخول أراضيها.

وينصح موقع "لونلي بلانيت" الذين سيحصلون على اللقاح بالاحتفاظ بالوثائق التي تثبت ذلك لاستخدمها عند السفر جوا.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" قد أعلن نهاية نوفمبر "وصوله المراحل الأخيرة من تطوير وثيقة سفر مقبولة عالميا"، تزيد من اطمئنان المسافرين وشركات الطيران على حد سواء.

وتشمل الوثيقة الرقمية معلومات فحص الراكب، وتأكيد تلقيه اللقاح، لتقوم الشركات بالتحقق منها قبل السماح للمسافر بالصعود إلى الطائرة.

وتهدف التقنية المرتقبة، إلى تجنيب المسافر كثيرا من قيود السفر وإجراءات الحجر الصحي في البلاد التي ينوي زيارتها.

ومن المتوقع أن يتم ربط معلومات تلقي اللقاح بجواز سفر الراكب بطريقة رقمية، لتسهيل الوصول إليها، وفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة "ديلي ميل".

ومؤخرا، أعلنت شركات مصنعة للأدوية التوصل إلى تركيبات ناجحة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما فيها "فايزر" و"موديرنا" الأميركية، و"آسترازينيكا" البريطانية، حيث أثبتت التجارب السريرية الأخيرة فعالية اللقاحات بنسب وصلت الى نحو 95 في المئة.

وبدأت الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم إجراءات الحصو على جرعات اللقاحات لتطعيم المواطنين ضد الفيروس الذي ينتشر بقوة في مختلف أنحاء العالم وسبب اعدادا كبيرة من الوفيات والإصابات، كما تسبب في شل حركة السفر العالمية والاقتصاد في مختلف بلدان العالم.

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