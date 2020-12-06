عثمان: الديمقراطية غير مطبقة بشكل كامل لدى الاحزاب الكردية

2020/12/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث السياسي المخضرم، محمد عثمان، عن وضع الاحزاب الكردية والعربية، بشكل عام، مشيرا الى ان مفهوم الديمقراطية لم يتبلور لدى كل الاحزاب ومنها الكردية.وقال عثمان في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الاحزاب السياسية في الشرق الاوسط ومنها الكردية والعراقية، محكومة بالوراثة، وحكم العوائل".وتابع ان "مفهوم الديمقراطية لم يطبق بشكل كامل لدى الاحزاب العربية وكذلك العربية"، مبينا ان "هذا الامر يحتاج الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية، كما انه يحتاج الى ارادة حقيقية من اجل تطبيقه".وعن الانفصال الكردي، الذي سعى له الحزب الديمقراطي الكردستاني، واحزاب كردية اخرى، اشار عثمان الى ان "مساعي الانفصال جاءت بسبب استفحال مشاكل اقليم كردستان، مع العاصمة الاتحادية، والتي وصلت ذروتها بالتوجه نحو استفتاء الانفصال".

وأكد السياسي الكردي، محمود عثمان، في وقت سابق، أن دعوات انفصال إقليم كردستان في الوقت الحالي غير واقعية، مبينا أن الأمريكان والمجتمع الدولي سيخذلون الكرد في حال الانفصال.

وقال عثمان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المجتمع الدولي والولايات المتحدة سيخذلون الكرد كما فعلوا في المرات السابقة، ولن يسمحوا بقيام الدولة الكردية في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الحل هو استمرار الحوار وإرسال الوفود الحكومية إلى بغداد ومحاولة التوصل لتفاهم مشترك فالتصعيد لا يخدم جميع الأطراف، لآنه بالنهاية المواطن هو الذي يخسر بسبب قطع راتبه، فيجب استمرار الاتصالات مع الحكومة والأطراف السياسية في بغداد".

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