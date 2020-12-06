“الألماني” مدرباً للكرخ

2020/12/06 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قررت الهيئة الادارية لنادي الكرخ الرياضي، تصعيد المدرب أحمد عبد الجبار الملقب بـ”الالماني” لقيادة الفريق الاول بكرة القدم.

وقال عبد الجبار لـ /المعلومة/ إن “مكان المدرب الراحل كريم سلمان لا يمكن ان يعوض، حتى اللحظة لا نستطيع ان نستوعب بانه رحل عنا”.

واوضح أن “فريق الكرخ سينهض من جديد وقيادته ستضعني امام مسؤولية كبيرة”، مشيراً إلى أنه “سيسير وفق نفس النهج الذي سار به المدرب كريم سلمان”.

يذكر ان سلمان توفي بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا يوم الاربعاء الماضي.



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