صحة الإقليم تعلن تسجيل 377 إصابة جديدة و10 وفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/12/06 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 377 إصابة جديدة و10 وفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان في بيان إنها أجرت 5353 فحصا جديدا ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 841945 فحصا، .وتوزعت الإصابات الجديدة أربيل 65، السليمانية 54، دهوك 234، حلبجة 4، كرميان 20.وتماثل 326 مصاباً للشفاء، فيما توفي 10 مصابين بكورونا وهم: 3 في أربيل، حالتان في كل من السليمانية ودهوك ورابرين، وحالة واحدة في كرميان.وبهذا يرتفع عدد الإصابات بكورونا في إقليم كردستان إلى 98486 حالة، منها 62288 شفاء و3222 وفاة، فيما يتلقى 32976 مصاباً العلاج في المستشفيات./إنتهى

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