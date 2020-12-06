توصية نيابية لمفاتحة الوزارات بانجاز كافـة مشاريعهـا المتلكئة او تفويض المحافظات باكمالهـا

2020/12/06 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أوصت رئاسة مجلس النواب بمفاتحة كافة الوزارات والدوائر المعنية للاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة ، بخاصة تلك التي حققت نسب انجاز عالية تجاوزت 70% ، وحسم كافة المشاريع الوزارية في المحافظات اما بإكمالها او تفويض المحافظات بذلك .ووجـه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، خلال اجتماع حواري لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021 والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم والدوائر التي تم الحاقها بالمحافظات ، بالتنسيق مع وزارة المالية بضرورة الاسراع بإطلاق التخصيصات المالية المقرة وعدم تأخيرها , وضرورة ان يكون للمحافظة دور مهم في ملف المنح والمساعدات الدولية والاشراف عليها ، كما تقرر ان يكون الاجتماع القادم بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمشاريع في المحافظات للوقوف على اسباب تلكؤ المشاريع وبخاصة الاستثمارية ".وقال الكعبي ، ان هذه اللقاءات التي تجمع اللجان المختصة بالمحافظين تعمل على الاسراع في حل المشاكل التي تعانيها المدن وبخاصة الخدمية منها , وسيكون عقد الاجتماع بشكل دوري , خاصة وان ادارة المحافظات هي المعنية الان برفع الموازنة السنوية بدون مجالس المحافظات "، موجها لجنة الاقاليم النيابية بضرورة تنظيم زيارات ميدانية لعموم المحافظات العراقية ".واضاف ، ان " لموازنة 2021 اولوية قصوى للمناقشة في الاجتماع لزيادة خبرة المحافظات على اعداد وارسال الموازنة , حيث ستكون موازنة العام المقبل اسرع للإقرار من سابقاتها , كما علينا بحث ملف المحافظات التي عانت محرومية في عدد المشاريع المنجزة فيها جراء ظروف كثيرة عانتها خلال الفترة الماضية وعلينا ضمان حقها ومساواتها مع بقية المحافظات "./انتهى5

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