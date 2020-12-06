صورة الشخصية العراقية “ميرزا دنايي” تتصدر الطوابع البريدية في أرمينيا

2020/12/06 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص تدشن جمهورية ارمينيا بالتعاون مع مبادرة اورورا الانسانية، في مراسيم رسمية يوم الثلاثاء الموافق ٨ كانون الاول ٢٠٢٠ إصدار طوابع بريدية عالمية تحمل فئة ٣٥٠ درام ارميني (حوال ٧٠ سنت)، وعليها صور الناشط العراقي الايزيدي ميرزا دنايي، الحائز على جائزة اورورا للنهضة الانسانية لسنة ٢٠١٩، وهي أكبر جائزة على مستوى العالم …

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