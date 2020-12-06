2020/12/06 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة هل البغ بانغ ضرورية لعلم الأكوان؟ وقراءة في كتاب جون بيير لومينيتفي بداية القرن العشرين ولد أحد أهم فطاحل الفيزياء النظرية في 5 ديسمبر 1901 | وهو أيضاً أحد أهم رواد ميكانيكا الكموم فيرنر هايزنبرغ صرح ذات مرة بأن "الكون ليس أغرب مما نعتقد فحسب، بل أنه أغرب مما نستطيع أن نعتقد!"لن يحتاج كوننا إلى وجود انفجار كبير كما يحاول أن يقنعنا بعض علماء الكونيات: لقد ولد الكون خلال تقلب كمومي للفرا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحتاج الكون للبغ بانغ؟ - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحتاج الكون للبغ بانغ؟ - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).