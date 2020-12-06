صالح والمالكي يؤكدان على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة

2020/12/06 | 17:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في البلد، وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، ان “صالح، استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني في البلد، وتهيئة الظروف المناسبة لأجراء الانتخابات المقبلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهتها وعدالتها بعيدا عن التزوير والتلاعب”.

واضاف البيان، “كما تم استعراض الواقع الاقتصادي والصحي في البلد، وضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ومعالجة تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وضمان امن وسلامة المواطنين”.

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