2020/12/06 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، بإحباط مخطط لاستهداف المدنيين في محافظة صلاح الدين.وذكرت الهيأة في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، نقلا عن معاون آمر اللواء 41 بالحشد الشعبي قاسم الكريطي، ان “العملية تمت امس ونفذت عبر طيران الجيش وقوات اللواء 41 بالحشد الشعبي واحبطت مخططا إرهابيا خبيثا لمهاجمة احدى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط مخطط لداعش حاول استهداف المدنيين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط مخطط لداعش حاول استهداف المدنيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط مخطط لداعش حاول استهداف المدنيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).