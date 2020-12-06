2020/12/06 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن إعتقال 52 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، في العاصمة بغداد.وقال قسم العلاقات والاعلام في الوزارة في بيان، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: إن “كوادر مديرية شؤون الإقامة وبالتعاون مع القطعات الأمنية الماسكة للأرض القت القبض على (٥٢) شخصا أجنبيا في منطقة الأعظمية من مختلف الجنسيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن القبض على 52 أجنبياً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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