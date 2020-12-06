محلل سياسي: هيمنة البنادق على الانتخابات المقبلة

2020/12/06 | 17:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف محلل في الشأن السياسي اليوم الأحد، ان فوهات البنادق هي من ستهيمن على الإنتخابات المبكرة، مؤكدا على ضرورة وجود اشراف أممي.

وقال المحلل السياسي علي البيدر في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد مطلع شهر حزيران من العام المقبل 2021، ستهيمن عليها فوهات البنادق على حد تعبيره.

واضاف البيدر: ان هناك جهات ستقدم مرشحين في المناطق التي شهدت صراع من البلاد "العربية السنية" وتجعلهم ممثلين شكليين عن تلك المناطق، مرجحا ان يدفع الاستياء والسخط الشعبي، المواطنين الى العزوف عن المشاركة في الإنتخابات.

واكد المحلل السياسي، ضرورة وجود إشراف اممي على الإنتخابات المبكرة مع العمل على اجراءها بايومتريًا لضمان نزاهتها، مشيرا الى ان النظام السياسي في العراق يقترب من الانهيار في حال حدوث اي اخفاق جديد.

PUKmedia هاميار علي

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