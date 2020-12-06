إصابات كورونا تتخطى 564 ألفاً وتسجل 21 وفاة جديدة

2020/12/06 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الإصابات الإجمالية إلى 564200 حالة.وسجلت "الصحة" 21 حالة وفاة جديدة، ليصبح مجمل الوفيات 12432 حالة، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد.وبلغت نسبة الشفاء …

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