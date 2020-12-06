2020/12/06 | 18:00 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن العلاقات العراقية-الكويتية تاريخية، وتشهد ارتقاء متزايد، عادّا الكويت والسعودية أنهما بوابتا العراق إلى الخليج.
ودعا حسين، خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، …
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ودعا حسين، خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية العراق: "الكويت والسعودية بوابتنا إلى الخليج") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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