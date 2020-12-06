وزير خارجية العراق:

2020/12/06 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن العلاقات العراقية-الكويتية تاريخية، وتشهد ارتقاء متزايد، عادّا الكويت والسعودية أنهما بوابتا العراق إلى الخليج.ودعا حسين، خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، …

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