وزير خارجية العراق: "الكويت والسعودية بوابتنا إلى الخليج"


وزير خارجية العراق:
2020/12/06 | 18:00 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، إن العلاقات العراقية-الكويتية تاريخية، وتشهد ارتقاء متزايد، عادّا الكويت والسعودية أنهما بوابتا العراق إلى الخليج.

ودعا حسين، خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية العراق: "الكويت والسعودية بوابتنا إلى الخليج") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية العراق: "الكويت والسعودية بوابتنا إلى الخليج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).

واصل القراءة على مباشر
Sponsored Links