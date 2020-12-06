2020/12/06 | 18:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يحروقون مقرات أحزاب كردية في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/06 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يحروقون مقرات أحزاب كردية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يحروقون مقرات أحزاب كردية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).