2020/12/06 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أعلن مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة رائد مظهر المحمدي، الاحد، الانتهاء من صيانة كافة السدود الفيضانية في المحافظة لاستقبال وتصريف مياه الامطار الزائدة.

وقال المحمدي لـ /المعلومة/ إن “وزارة الموارد المائية اوعزت الى كوادرها في عموم مدن الانبار، الى اتخاذ اجراءات احترازية لاستقبال موجات مياه الامطار الزائدة من خلال صيانة كافة السدود الفيضانية”.

واضاف ان “مدير الموارد المائية في الانبار اطلق حملة لإعادة تصليح كافة المعدات واليات والتهيئة التام لاستقبال موجة امطار غزيرة بحسب دائرة الانواء الجوية”.

وأوضح، أن “دوائر الموارد المائية في عموم مدن الانبار اعلنت الانتهاء من استعدادها لاستقبال اي طارئ”، مؤكدا ان “الجهات المعنية ابلغت الساكنين بالقرب من حوض نهر الفرات الى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية”.

وأشار الى أن “الامطار المتوقعة مسيطر عليها كون كافة السدود والبوابات تعمل بصورة طبيعة ولا يوجد اي تخوف من حدوث حالات فيضان او غرق مناطق واراضي زراعية”.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن الانتهاء من صيانة السدود لاستقبال الأمطار الغزيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تعلن الانتهاء من صيانة السدود لاستقبال الأمطار الغزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).