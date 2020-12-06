العراق يعلن انجاز حفر بئر نفطي جديد جنوب البلاد

2020/12/06 | 18:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أنجزت الكوادر الفنية والهندسية لشركة الحفر العراقية عمليات حفر البئر الاتجاهي J113 p بعمق 2933 مترا لصالح شركة نفط ذي قار والمشغل للحقل شركة بتروناس الماليزية.

وذكر اعلام الشركة في بيان انه تمت عمليات الحفر بأستخدام جهاز الحفر IDC – 55 ذي القدرة الحصانية 2000 HP وهو البئر الاخير الذي تنجزه كوادر الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة بتروناس الماليزية لحفر 15 بئرا نفطيا اتجاهيا في حقل الغراف النفطي .

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